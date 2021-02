Juventus, Arthur salta anche il Porto. Pirlo punta tutto sul recupero di Dybala

vedi letture

In casa Juventus la mancanza di Arthur a Napoli si è fatta sentire. Come riporta Il Corriere di Torino è praticamente impossibile il recupero dell’ex Barcellona per il match di mercoledì in Champions League in casa del Porto, nell’andata degli ottavi di finale di Champions League. Pirlo potrebbe ritrovare, almeno in panchina, Paulo Dybala.