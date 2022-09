Juventus-Benfica, le formazioni ufficiali: Milik con Vlahovic dal 1'. C'è Joao Mario

vedi letture

Coppia d'attacco formata da Milik e Vlahovic in casa Juventus per la sfida contro il Benfica delle 21 in Champions League. A centrocampo accanto a Paredes ci sarà invece Miretti, con McKennie e Kostic a completare il reparto. Di seguito le formazioni ufficiali della sfida.

JUVENTUS (3-5-2): Perin; Danilo, Bonucci, Bremer; Cuadrado, McKennie, Paredes, Miretti, Kostic; Vlahovic, Milik. Allenatore: Allegri.

BENFICA (4-2-3-1): Vlachodimos; Bah, Antonio Silva, Otamendi, Grimaldo; Florentino, Fernandez; Neres, Rafa Silva, Joao Mario; Ramos. Allenatore: Schmidt.