Juventus, Bernardeschi: "Dato un bellissimo segnale al campionato. Siamo vivi e determinati"

Federico Bernardeschi parla ai microfoni di Sky dopo il successo raccolto ieri contro lo Spezia. Questo il pensiero dell'esterno, che ieri ha realizzato l'assistp er il ritorno al gol di Morata: "Abbiamo dato un bellissimo segnale al campionato, ringrazio il mister per quello che ha detto, io sono a disposizione della squadra, quando la coperta è corta il giocatore deve mettersi a disposizione e lo ringrazio per quello che ha detto. Io credo che sia una buonissima stagione. Siamo un po' indietro in campionato rispetto a quello che ci aspettavamo di dare. Ma siamo ancora vivi e determinati e ci crediamo ancora tanto. Ci sono ancora tante partite da giocare e le vogliamo vincere. Siamo la Juventus e questo non lo dobbiamo dimenticare".