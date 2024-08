Juventus, Bremer: "Siamo carichi e con grande ambizione. Daremo tutto"

La Juventus inizierà la sua stagione lunedì contro il Como nel match valido per la prima giornata di Serie A. Gleison Bremer, difensore bianconero, nonostante le offerte arrivate dalle big, è rimasto a Torino e ha rinnovato il suo contratto. Il brasiliano ha pubblicato delle foto con la maglia della Vecchia Signora, commentando così:

"Pre season done. Ci siamo allenati con molta intensità e un ottimo spirito di gruppo per preparare al meglio questa stagione. Siamo carichi e con grande ambizione. Ora è arrivato finalmente il momento di scendere in campo, competere con la stessa intensità e dare tutto per questa maglia!".