Juventus, c'è la voglia di trattenere Yildiz. Ma se l'Arsenal arriva a 40 milioni...

Tuttosport di oggi torna sulle intenzioni della Juventus in vista di gennaio, quando i bianconeri andranno a caccia di un rinforzo per il centrocampo di Allegri, ridotto ai minimi termini. I nomi sono i soliti, con Sudakov che è uno dei nomi cerchiati in rosso sull'agenda di Giuntoli (ma va convinto lo Shakhtar Donetsk), senza dimenticare Phillips del City, visto che Guardiola lo lascerà partire per rincorrere un posto all’Europeo. Tante le alternative: De Paul, Samardzic profilo per l’estate, Phillips e Spertsyan, evidenzia il quotidiano torinese.

L’investimento, nelle idee di Giuntoli e Manna, vale il tentativo, ma l’operazione sarebbe comunque subordinata a una cessione a titolo definitivo, non a uno o più prestiti: nelle intenzioni bianconere il nome più caldo in uscita è quello di Iling-Junior. Ma attenzione agli sviluppi della possibile trattativa con l’Arsenal per il gioiellino turco Kenan Yildiz: i bianconeri non vorrebbero venderlo, ma se i Gunners dovessero presentarsi con una proposta non troppo lontana dai 40 milioni, allora la situazione potrebbe cambiare.

Lo stesso Yildiz ha fatto presente la propria voglia di cambiare aria, visti i pochissimi minuti concessigli da Allegri nonostante l'emergenza che ha travolto il centrocampo bianconero dopo le squalifiche di Pogba e Fagioli.