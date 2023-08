Juventus, con il Chelsea non c'è l'accordo per Lukaku. E si va avanti con Vlahovic

Non si è ancora risolto il rebus punta della Juventus, che a poche ore dall'esordio in campionato ha lo stesso attacco della scorsa stagione, fatta eccezione di Angel Di Maria. Nella conferenza stampa di oggi Massimiliano Allegri si è detto soddisfatto del reparto offensivo a disposizione, ma il nome di Romelu Lukaku continua ad echeggiare tra i corridoi della Continassa. A due settimane dalla fine del mercato non c'è ancora l'intesa con il Chelsea, che offre venti milioni e Lukaku per arrivare proprio a Vlahovic.

Vlahovic nel frattempo lavora nel migliore dei modi e, con la pubalgia che gli sta dando tregua, si prepara a cominciare il campionato da titolare e ha intenzione di lasciare il segno, dopo l'annata in chiaroscuro dello scorso anno. Mercato e Lukaku permettendo, come scrive il Corriere dello Sport.