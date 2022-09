Juventus, concreta la possibilità che Rabiot se ne vada a parametro zero

vedi letture

Per Adrien Rabiot è concreta la prospettiva che se ne vada com'è arrivato, ovvero a parametro zero. Con la possibilità tra l'altro di tornare da dove era partito, ovvero dal PSG. Ma si tratta di una situazione di incertezza che potrebbe persistere a lungo. La madre Veronique continua a essere colei che gestisce la vita e la professione del figlio, presentando richieste esose che non trovano il favore dei club interessati. La richiesta presentata in estate al Manchester United è 10 milioni netti all'anno per tre anni. La Juve proverà ad accontentarlo? Il campo sarà decisivo per capire se il francese verrà considerato un punto fermo anche in futuro. A riportarlo è La Gazzetta dello Sport.