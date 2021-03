Juventus, dentro o fuori: il ricordo del Benfica e lo sfottò per un Pirlo troppo audace

E' il giorno del dentro o fuori per la Juventus in Champions League. Riuscirà la Vecchia Signora a ribaltare i conti contro il Porto o finirà ancora una volta sul banco degli imputati per essere uscita, da favorita, nella corsa al sogno europeo? Una giornata decisiva, la più importante della carriera di Andrea Pirlo allenatore e una delle più pesanti per la recente storia bianconera. Seguila live su Tuttomercatoweb.com.

Pirlo e le ultime parole famose Prima di affrontare il Benfica, Andrea Pirlo disse 'peggio per loro'. Poi andò peggio alla Juventus e in occasione della finale europea, i tifosi dell'Aquila non lesinarono sfottò. "Pirlo Uefa solo Playstation" fu lo striscione esposto dai sostenitori del club di Lisbona contro il Siviglia, proprio allo Juventus Stadium. Ma come andò quella partita, con Conte in panchina, con Pirlo in campo, che il tecnico bianconero ha preso ieri come esempio?

Tanti tentativi, polemiche e 0-0 L'inizio è di marca portoghese, il primo tentativo di Pirlo. Partita equilibrata, ma la Juventus sotto porta non è lucid: Vidal e Tevez sbagliano sotto porta, poi Llorente, poi ancora Pirlo e Bonucci. Luisao respingerà una conclusione, sulla linea, del Guerriero cileno. Polemiche per un rigore per parte, intanto Pirlo sfiora ancora il gol su punizione: il Benfica è in dieci, Conte mette dentro Giovinco per Bonucci, poi Osvaldo e Marchisio per Llorente e Vidal. Lichtsteiner fallisce un gol, due rossi a Vucinic e Markovic, la Juve è in nove negli ultimi minuti. E saluta l'Europa, con la mancata chance di giocarsi la finale in casa.