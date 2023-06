Juventus, dopo il rinnovo il possibile prestito: Miretti nel mirino di tre club di Serie A

vedi letture

Nelle scorse ore vi abbiamo raccontato dei contatti in corso fra la Juventus e l'entourage di Fabio Miretti per quel che riguarda il suo rinnovo di contratto. Il futuro, però, resta da scrivere visto che anche in caso di accordo per il prolungamento il club bianconero potrebbe valutare il prestito del centrocampista: fra le società interessate, oltre al Genoa che è la prima ad essersi mossa, ci sono anche Salernitana e Monza.