Juventus, Carnevali: "Distanza per Kolo Muani". Le parole su Vlahovic, Sorloth e Bruno Fernandes

L'arrivo di Massara, il calciomercato in entrata e non solo. Carnevali fa il punto sulla Juventus e sul portiere sottolinea: "Martinez ci interessa, come altri profili"

"Massara? Sono molto felice del suo arrivo. Una delle prime cose che dobbiamo cercare di fare è mettere assieme una formazione vincente che sta dietro al campo". Parla così Giovanni Carnevali, Amministratore Delegato e Direttore Generale di Juventus, a Sky Sport a margine della presentazione dei nuovi palinsesti: "Quindi con Massara, che sarà a capo di tutta la struttura calcio assieme a Ottolini e così via, oggi si sta costruendo questa squadra per poi appunto poter iniziare la parte dedicata al campo".

La situazione Kolo Muani: le richieste si sono abbassate? "No, le richieste non sono state abbassate e noi non abbiamo alzato la nostra proposta, chiaro che in questi giorni stiamo lavorando un po' ad ampio raggio. Non mi concentrerei solo su questo giocatore, che è importante. Se c'è una distanza così ampia come ora, credo sia giusto fare valutazioni, non ci corre dietro nessuno, dobbiamo fare le cose fatte bene".

Resta aperta la pista Sorloth? Ci può essere una riapertura con Vlahovic? "Vlahovic non lo abbiamo incontrato. Ma le porte sono aperte non solo per Sorloth, ma anche per tanti altri giocatori".

La ricerca del portiere. "Martinez è al Mondiale, dobbiamo aspettare e capire. A noi interessa, come del resto ci interessano altri profili. Ci sono giocatori con valutazioni troppo alte, non reali, bisogna valutare anche queste cose e fare scelte oculate. Bruno Fernandes? Non ho neanche aperto la porta. Lasciamola così".