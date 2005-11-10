Attenta Roma: il Fenerbahce vuole chiudere in fretta per Greenwood, nuova offerta all'OM

Problemi per la Roma: dalla Francia rimbalza l'indiscrezione di un blitz imminente del Fenerbahce per Mason Greenwood. C'è la volontà di chiudere in 48 ore

Il Fenerbahce e l'Olympique Marsiglia sarebbero sempre più vicini a trovare un accordo per il trasferimento di Mason Greenwood. Un'indiscrezione di mercato che sa di beffa per la Roma e il forte desiderio di Gian Piero Gasperini di portare l'attaccante inglese nella Capitale.

FootMercato, noto portale francese, ne è convinto: il club turco sta spingendo e vorrebbe addirittura concludere l'operazione nelle prossime 48 ore. Il giocatore, dal canto suo, vuole effettivamente lasciare la città di Marsiglia e l'ombra del Velodrome, ma c'è da trovare un'intesa sulle cifre dell'operazione.

Tutto nei piani del Fenerbahce, che dovrebbe aumentare l'ultima offerta recapitata all'OM da 30 milioni di euro più bonus. Proposta, questa, già rifiutata dal club provenzale: nelle idee della dirigenza francese - che detiene il cartellino di Greenwood fino al 2029 - per lasciar partire l'ex Manchester United si vociferava di una richiesta complessiva da 50 milioni di euro. Non resta che capire quando e di quanto verrà incrementato il tiro effettivo da parte dei turchi di Super Lig. Nel frattempo la Roma si deve guardare bene le spalle da un possibile scippo sotto il naso.