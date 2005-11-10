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Pescara, avanti ancora con Gaetano Letizia: il difensore firma fino al giugno 2027
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Pescara Calcio comunica che Gaetano Letizia vestirà la maglia biancazzurra anche per la stagione 2026/27.
L'esperto difensore ha sottoscritto in data odierna il contratto con il club biancazzurro: "È una vera gioia per me poter continuare l'avventura con questi colori perché dal giorno del mio arrivo mi sono sentito sempre a casa. Sono motivato a lottare giorno dopo giorno per riportare in alto il Pescara".
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