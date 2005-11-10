TMW
Gila al Milan, arriva la fumata bianca. C'è l'accordo con la Lazio, tutte le cifre dell'affare
TUTTOmercatoWEB
Dopo Ramos, il Milan chiude un altro colpo in entrata: accordo totale con la Lazio per Mario Gila. Il difensore spagnolo arriva per 30 milioni di euro
Sono ore intense in casa Milan, non soltanto per la prima volta a Milanello da tecnico rossonero di Ruben Amorim (qui le immagini). Sul mercato, infatti, dopo l'acquisto già ufficiale di Goncalo Ramos, il club rossonero è ad un passo dal chiudere un altro colpo in entrata.
Il Milan ha trovato l'accordo con la Lazio
Dopo l'incontro delle scorse ore con la Lazio, questa mattina l'agente di Mario Gila, Alejandro Camano, ha visto i dirigenti rossoneri all'interno di Casa Milan. "Tutti gli incontri coi club italiani sono sempre molto buoni", ha detto l'agente spagnolo all'uscita dalla sede. Parole propedeutiche all'accordo fra le parti che adesso è praticamente totale. Dopo l'intesa col giocatore, nelle ultimissime ore è arrivata anche la fumata bianca con la Lazio: Mario Gila, spagnolo classe 200, sarà un nuovo difensore del Milan.
Quanto spende il Milan per l'acquisto di Gila
Le cifre dell'affare tra Milan e Lazio: al club biancoceleste vanno 30 milioni totali (25 di parte fissa più 5 di bonus), col 50% della futura rivendita da destinare al Real Madrid. A Gila contratto di cinque anni con ingaggio da 4.5 milioni a salire.
Dal blitz di giovedì scorso alla fumata bianca
Quella che porterà Mario Gila al Milan è una trattativa che si è scaldata improvvisamente tra giovedì e venerdì della scorsa settimana, quando il club rossonero ha operato un vero e proprio blitz di mercato che ha permesso di trovare in breve tempo l'accordo col giocatore, e contestualmente di superare il Napoli il quale da tempo era sullo spagnolo. In scadenza nel 2027, la Lazio non è mai scesa sotto la richiesta di 30 milioni di euro per il cartellino di Gila: così, dopo alcuni giorni di trattative tra i club, si è arrivati alla fumata bianca di cui sopra, con la quadra sulle cifre economiche che accontenta tutti.
Fonte da Milano, Antonio Vitiello
Altre notizie Serie A
Inizia la stagione del Cagliari: tra i 31 convocati per il ritiro ci sono anche i nuovi Akarakiri e Romano