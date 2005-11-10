Ufficiale
Folgore Caratese, accordo annuale con l'ex Foggia Felice D’Amico
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La Folgore Caratese annuncia l’acquisto a titolo definitivo, fino al 30 giugno 2027, di Felice D’Amico.
Attaccante classe 2000, cresciuto nei settori giovanili di Palermo, Inter, Chievo e Sampdoria. Con i blucerchiati ha coronato il sogno dell’esordio in Serie A.
Nella sua carriera ha collezionato 2 presenze in Serie A, 2 in Serie B e oltre 150 gare in Serie C con le maglie di Avellino, Fiorenzuola, Gubbio, Pro Sesto, Team Altamura e Foggia. Con i rossoneri, nell’ultima stagione, ha totalizzato 31 presenze, realizzando 5 gol e fornendo 5 assist.
Porta alla Folgore Caratese talento, esperienza e voglia di lasciare il segno.
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