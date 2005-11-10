Ufficiale
Ravenna, risoluzione consensuale con il portiere Giacomo Poluzzi
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Il Ravenna FC comunica di aver raggiunto un accordo con Giacomo Poluzzi per la risoluzione consensuale del contratto che legava il calciatore al club.
La società desidera ringraziare Giacomo per la professionalità, l’impegno e la dedizione dimostrati nel corso della sua esperienza in maglia giallorossa, augurandogli le migliori soddisfazioni, personali e sportive, per il prosieguo della sua nuova avventura professionale.
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