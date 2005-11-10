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Casertana, c'è il rinnovo di Kontek: "Qui mi sento a casa. Darò il massimo"
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La Casertana FC comunica di aver prolungato il contratto del calciatore Ivan Kontek. Il difensore croato era legato al club rossoblù da un accordo con scadenza 30 giugno 2027 e si è provveduto a sottoscriverne uno nuovo fino al 30 giugno 2028.
“Sono molto felice di aver prolungato il mio contratto – commenta Kontek - A Caserta mi sento a casa e non vedo l’ora di iniziare questa nuova stagione. Ho tanta voglia di lavorare con l’ambizione di sempre e di toglierci grandi soddisfazioni insieme ai nostri tifosi. Posso solo promettere che darò il massimo per questa maglia come ho sempre fatto in questi due anni”.
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