Juventus-Dragusin, trattativa a oltranza per il rinnovo. Ma il Lipsia continua a insistere

vedi letture

Non c’è soltanto il rinnovo di Paulo Dybala nei pensieri della Juventus. Queste - sottolinea Tuttosport - sono anche le settimane di un rinnovo meno affascinante e pubblicizzato, però comunque importante in ottica futuro. Il protagonista è Radu Dragusin, 19enne centrale dell’Under 23 già impiegato da Andrea Pirlo in prima squadra. Il difensore rumeno, classe 2002, ha totalizzato 4 presenze tra Champions League, campionato e Coppa Italia (2). Prestazioni che hanno confermato le qualità del ragazzo di Bucarest, ma che ovviamente hanno anche fatto drizzare le antenne a diverse società europee.

I corteggiatori - Il motivo è abbastanza semplice: senza prolungamento - continua Tuttosport - Dragusin a giugno può traslocare a parametro zero. I corteggiatori - Lipsia in primis - non mancano, ma la stessa Juventus è in pressing sul rumeno e sul suo entourage per trovare un accordo ed evitare così l’addio del giocatore da svincolato. Può succedere ancora di tutto.