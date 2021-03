Juventus, Dybala più vicino al rientro: "Non vedo l'ora di tornare"

Promuovendo le nuove scarpe del proprio sponsor personale sui social, Paulo Dybala ha inviato un messaggio anche a tutti i tifosi juventini in vista del rientro in gruppo previsto per i prossimi giorni e dunque anche del ritorno sul campo: "Non vedo l'ora di tornare". Anche Pirlo non vede l'ora di riaverlo a disposizione, dopo il ko in Champions ma con l'obiettivo scudetto ancora in cima ai pensieri bianconeri.