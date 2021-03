Juventus, fattore Morata: decisivo in 15 gol in questo campionato, è record personale

Fattore Alvaro Morata per la Juventus. L’attaccante spagnolo ha partecipato infatti a ben 15 gol in questo campionato. Si tratta del suo gol personale in una in una stagione di Serie A (sette reti, otto assist). Lo riporta il portale di statistiche Opta.