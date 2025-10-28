Juventus, finito l'incontro Comolli-Spalletti. E intanto Modesto ha visto Palladino

Arrivano aggiornamenti importanti da Sky Sport relativi alla panchina della Juventus, che ha esonerato ieri Igor Tudor. Secondo l'emittente satellitare, è terminato il summit avvenuto tra il futuro AD bianconero Damien Comolli e il tecnico Luciano Spalletti.

Non c'è stato però solo questo contatto nelle ultime ore, perché d'altro canto il dt juventino Francois Modesto ha incontrato a sua volta Raffaele Palladino, reduce dall'anno alla Fiorentina (con cui ha risolto ogni vincolo contrattuale pre-esistente) e con il quale ha già lavorato ai tempi di Monza. Non risulta invece nessun approfondimento con Roberto Mancini. Entro la giornata di domani la decisione definitiva della Juventus.

Lo stesso Spalletti tra l'altro ha parlato proprio della Juventus nelle scorse ore, a margine dell'evento di presentazione del nuovo spot di Amaro Montenegro in cui si riunisce con Totti: "Se devo dire qualcosa della Juventus lo dico volentieri e in favore di Tudor. Per quello che l'ho conosciuto è sembrata una persona seria, un uomo vero... Quando l'ho visto lavorare in campo e in panchina mi ha sempre dato l'impressione di essere una persona di sostanza, che va dritto al cuore. Sei costretto a trovarti bene, sarà fortunato quello che lo sostituirà. Mi dispiace per quello che lui subisce adesso. Chi arriverà ora troverà una squadra allenata. Oggi sono la persona meno indicata a parlare di Juventus!".