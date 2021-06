Juventus, fissato il prezzo di Demiral: sondaggi di Roma e Atalanta ma anche in Premier

Europeo finito per Mehdi Demiral. Il difensore della Juventus piace a diverse squadre e il club bianconero, si legge sull'edizione odierna di Tuttosport, non lo considererebbe più intoccabile. Il prezzo è fissato: non meno di 35-40 milioni con in Premier League che sarebbe seguito da Leicester e Everton mentre in Italia avrebbero preso informazioni Roma e Atalanta.