Juventus, futuro Chiellini: con Allegri potrebbe arrivare la proposta di rinnovo di contratto

vedi letture

Con il possibile ritorno di Allegri alla Juventus, potrebbe anche arrivare la tanto attesa proposta di rinnovo per Giorgio Chiellini, attualmente in scadenza di contratto e senza nessuna offerta in mano da parte dei bianconeri. Il capitano ovviamente sarebbe pronto a rispondere con un secco no agli Stati Uniti, idea comunque appena abbozzata, pur di restare almeno un altro anno alla Continassa. A riportarlo è La Gazzetta dello Sport.