Juventus, Iling Jr: "Orgoglioso di indossare questa maglia, Allegri importante per la mia carriera"

vedi letture

La Juventus sbanca il Gewiss Stadium; grande protagonista è Samuel Iling Jr, autore del primo gol bianconero: "Sono orgoglioso di indossare questa maglia e di aver fatto gol, è un momento speciale per me e ringrazio il mio allenatore. Allegri è un allenatore top, è importante per la mia crescita e per la mia carriera. Dobbiamo finire ad alto livello e pensare già alla prossima partita", le sue parole ai microfoni di DAZN.