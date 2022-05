Juventus, incontro a Parigi per Di Maria: manca ancora l'intesa sull'ingaggio

A Parigi questa sera andrà in scena la finale di Champions League fra Liverpool e Real Madrid. Nella capitale francese però, c'è anche uno degli uomini più influenti dell'entourage di Angel Di Maria. Come scrive Tuttosport in edicola questa mattina nella giornata di oggi è previsto un incontro con un collaboratore del ds juventino Federico Cherubini.

Manca ancora l'intesa sull'ingaggio

Il Fideo piace tantissimo alla Vecchia Signora, il fuoriclasse argentino è il prescelto per raccogliere il posto lasciato vuoto da Paulo Dybala. Tuttavia, nonostante le parti siano vicine, manca ancora l'intesa sull'ingaggio. Perché se il cartellino di Di Maria sarà praticamente gratis, a livello di ingaggio l’ex Psg vuole mantenersi su standard alti. Almeno 7-8 milioni più bonus e per una sola stagione, prima del ritorno nell’amato Rosario Central. Alla Continassa vorrebbero risparmiare qualcosa. Le mediazioni sono al lavoro e il compromesso potrebbe essere uno stipendio in linea con quello richiesto da Angel, ma per due stagioni. In quel modo la Juventus potrebbe usufruire degli sgravi fiscali previsti dal Decreto crescita.