Juventus-Inter inizia sul mercato: duello per Khephren Thuram, ma servono 40 milioni

il Corriere dello Sport di oggi spiega come Juventus-Inter sia già iniziata, almeno sul mercato: le due squadre sono in fila per Khephren Thuram, il fratello minore dell'interista Marcus, obiettivo di entrambe le big italiane. Il giovane Khephren si sta mettendo in mostra più che mai in Ligue 1 ed è pronto al salto. Lo segue il Liverpool, ma sono le italiane a sperare di acquistarlo. L'Inter sembra partire avvantaggiata, sfruttando l'influenza del fratello Marcus, ma la Juventus dal canto suo può giocarsi la carta Lilian, il padre di Marcus e Khephren, che proprio in bianconero ha scritto pagine importanti della sua carriera.

Il cartellino costa 40 milioni di euro

Il centrocampista potrà avere una preferenza per una piazza piuttosto che per un’altra, ma occorre che la sua destinazione desiderata sia in grado di soddisfare le richieste del Nizza. Che, stando all’ultimo fixing, viaggiano rapidamente verso quota 40 milioni di euro. Insomma, la cifra è alta, perfino altissima, ma ci sono tempi e modi per raggiungerla. E se club di Premier, dovesse far saltare il banco, allora non ci sarebbe scampo.

Il duello si sposta anche su altri obiettivi come Djalò e Zielinski

Il nazionale francese, entrato in lista la scorsa settimana per il ko a Camavinga, non è l’unico obiettivo in comune. Ci sono anche Djalò del Lilla e Zielinski del Napoi, entrambi in scadenza di contratto. Significa che conta unicamente convincere i giocatori, senza investire denaro per il cartellino. Sul difensore portoghese, l'interesse nerazzurro è di lungo corso e i contatti vanno avanti in maniera fitta. Sul centrocampista, invece, molto dipenderà da De Laurentiis