Ufficiale Livorno, innesto di qualità per le corsie esterne: ha firmato Kevin Biondi

Kevin Biondi è un nuovo giocatore dell’Unione Sportiva Livorno 1915! Ala sinistra che può giocare anche sulla corsia di destra, ha collezionato in carriera oltre 150 presenze tra i professionisti, vestendo la maglia del Pordenone in Serie B e quelle di Catania, Rimini e Virtus Francavilla in Serie C. La scorsa stagione ha messo a referto 8 gol in campionato con L'Union Clodiense Chioggia in Serie C. Benvenuto Kevin!

Domani alle 15 al CNA Livorno in via Martin Luther King 21 ci sarà la presentazione del giocatore, mentre alle 13 presso Coralcoop in via degli Acquaioli 10 si terrà la prima conferenza stampa prepartita di mister Alessandro Formisano".

Con questa nota il club amaranto ha annunciato l'arrivo del classe '99 che vanta 134 presenze in Serie C, più 8 con un gol in Coppa Italia di categoria, con 12 reti e 10 assist all’attivo.