Ufficiale Vis Pesaro, rinforzo dalla Juventus per la corsia destra: Ventre firma per tre anni

La Vis Pesaro 1898 comunica di aver raggiunto un accordo con Juventus Football Club per l’acquisizione, a titolo definitivo, dei diritti alle prestazioni sportive di Alessandro Ventre. Il calciatore classe 2006 ha firmato un contratto triennale, fino al 30 giugno 2028.

Ventre è un giocatore polivalente dotato di un’ottima spinta, tale da essere schierabile a tutta fascia garantendo equilibrio tra fase difensiva e offensiva. Lettura delle situazioni di gioco e inserimenti rapidi fanno parte del suo repertorio, ed è in grado di dare dinamicità alla manovra grazie alle sue caratteristiche tecnico-tattiche.

Cresciuto nel vivaio della Juventus, Ventre ha scalato tutte le categorie giovanili bianconere, mettendosi in mostra per versatilità e qualità nelle due fasi di gioco. Durante la stagione 2023/24 ha vissuto un momento chiave della sua crescita passando in prestito alla Sampdoria, dove ha militato tra Under 18 e Under 19. Rientrato alla Juventus, è stato tra i protagonisti della Primavera bianconera nella stagione 2024/25 con 33 presenze, 5 gol e 1 assist tra campionato, Coppa Italia e UEFA Youth League. A livello internazionale, Ventre ha vestito la maglia azzurra dell’Italia Under 16, Under 17, Under 18 e Under 19, collezionando presenze contro le migliori selezioni europee. Ora è pronto a vestire biancorosso per vivere con entusiasmo la sua prima esperienza tra i professionisti.