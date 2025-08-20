Ufficiale Modena, blindato il talento greco Sarris: rinnovo biennale con opzione per il terzo anno

Il Modena ha blindato uno dei giovani talenti della sua formazione giovanile: quel Ioannis Sarris che nella scorsa stagione ha brillato con la maglia della Primavera e che da questa estate è aggregato alla prima squadra allenata da Andrea Sottil in vista del campionato di Serie B che prenderà il via venerdì sera. Questa la nota dei Canarini:

Il Modena FC rende noto di aver prolungato il contratto del centrocampista classe 2007 Ioannis Sarris. Il giovane greco, aggregato alla prima squadra dall’inizio della preparazione, sarà legato ai colori gialloblù fino al 30 giugno 2027, con opzione per un ulteriore anno.

Approdato in gialloblù nell’estate del 2023 dall’Aek Atene per rinforzare l’Under 17, già nella prima annata a Modena è stato aggregato da sotto età alla Primavera di Paolo Mandelli, con il quale ha vinto il campionato Primavera 3, il trofeo Dante Berretti e il Torneo Città di Vignola. Nella scorsa stagione, sotto la guida di Paolo Mandelli e di David Rodriguez, ha messo a referto 4 gol in Primavera 2. Nel corso delle due stagioni sotto la Ghirlandina ha vestito con continuità la maglia della Grecia, dall’Under 17 fino all’Under 19: con quest’ultima continuerà il percorso ad inizio settembre, nelle scorse ore è stato convocato per un doppio test amichevole con i pari età della Georgia.