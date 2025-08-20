Ufficiale Roma, ecco Bailey: arriva in prestito con diritto di riscatto dall'Aston Villa. Il comunicato

Adesso è ufficiale: Leon Bailey è un nuovo giocatore della Roma. Ad annunciarlo è stato lo stesso club giallorosso con il seguente comunicato: "L'AS Roma è lieta di annunciare l'acquisto di Leon Bailey dall'Aston Villa. L'operazione si conclude in prestito con diritto di riscatto.

Classe 1997, Bailey è il primo calciatore giamaicano della storia giallorossa. Nato a Kingston, trasferitosi in Europa all'età di 13 anni, da professionista ha vestito le maglie di Genk, Bayer Leverkusen e Aston Villa. Di ruolo esterno offensivo, conta 377 presenze tra competizioni nazionali e internazionali con 76 gol segnati.

Bailey ha scelto la maglia numero 31. Benvenuto a Roma, Leon!".

Le cifre dell'operazione.

L'esterno offensivo, voluto fortemente da Gasperini, arriva appunto in prestito con diritto di riscatto dall'Aston Villa: 2 milioni per il prestito con opzione di acquisto fissata a 22 milioni che diventerà obbligo di riscatto in caso di una serie di condizioni, una delle quali la qualificazione alla prossima Champions League. Il giocatore guadagnerà 3,5 milioni di euro per questa stagione e per le prossime se sarà confermato. Il calciatore è arrivato nel primo pomeriggio di ieri all'aeroporto di Ciampino e potrebbe essere convocato già per la prima gara di campionato della Roma contro il Bologna.