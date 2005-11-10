Juventus, Kolo Muani resta la priorità: Carnevali accelera, ma non alza l'offerta
La Juventus intensifica le operazioni di mercato in vista dell'inizio della preparazione estiva. Dopo l'arrivo del giovane Jeff Ekhator dal Genoa, il direttore generale Giovanni Carnevali continua a lavorare per costruire una rosa in linea con le richieste di Luciano Spalletti, intervenendo in tutti i reparti.
Kolo Muani resta il grande obiettivo
La priorità assoluta è l'attacco. Come riferisce Tuttosport, la Juventus vuole chiudere l'operazione Randal Kolo Muani entro il raduno del 13 luglio.
Con l'attaccante francese è già stato raggiunto un accordo di massima per un contratto fino al 2031, con un ingaggio da circa 5 milioni di euro a stagione. Resta invece da trovare l'intesa con il Paris Saint-Germain.
Migliorati i rapporti con il PSG
Il club francese continua a chiedere 40 milioni di euro, mentre la Juventus non intende superare quota 35 milioni. L'idea della dirigenza bianconera è quella di aumentare la parte relativa al prestito oneroso, portandola tra gli 8 e i 10 milioni, e inserire bonus per avvicinarsi alle richieste del PSG.
I rapporti tra le due società sono oggi decisamente migliori rispetto alla scorsa estate e questo alimenta l'ottimismo della Juventus, che spera di sfruttare anche la recente cessione di Gonçalo Ramos al Milan per favorire una maggiore apertura da parte del club parigino.