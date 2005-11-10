Milan, Amorim riparte da Nkunku: sarà il punto di riferimento alle spalle di Gonçalo Ramos

L'arrivo di Ruben Amorim cambia i piani del Milan anche sul piano tattico: pronta una linea di trequartisti dietro a Ramos

Tra una settimana prenderà ufficialmente il via la nuova stagione del Milan con i primi test fisici a Milanello. Sarà il momento in cui Ruben Amorim inizierà a plasmare la squadra secondo le proprie idee, basate sul 3-4-2-1, modulo che dovrebbe diventare il marchio di fabbrica del nuovo corso rossonero.

Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, uno dei principali beneficiari del cambio in panchina sarà Christopher Nkunku. L'attaccante francese, il cui futuro sembrava in bilico fino a poche settimane fa, è ora considerato una pedina centrale del progetto tecnico.

Nkunku e Pulisic alle spalle di Ramos

Nelle idee di Amorim, Nkunku agirà sulla trequarti insieme a Christian Pulisic, altro giocatore ritenuto imprescindibile dalla società e dallo stesso Gerry Cardinale. I due avranno il compito di supportare il nuovo centravanti Gonçalo Ramos, chiamato a guidare l'attacco rossonero.

L'obiettivo è costruire una squadra capace di valorizzare le qualità del portoghese attraverso tecnica, velocità e continui rifornimenti offensivi. Nkunku e Pulisic dovranno garantire creatività, assist e inserimenti, diventando il motore della manovra offensiva.

Ramos, il finalizzatore scelto da Amorim

Il nuovo numero nove del Milan arriva con l'etichetta di centravanti affidabile e prolifico. Pur non essendo stato sempre titolare nelle ultime stagioni al Paris Saint-Germain, Gonçalo Ramos ha mantenuto numeri di alto livello, realizzando 45 gol in 131 presenze, spesso partendo dalla panchina.

Prima ancora aveva dimostrato il proprio valore con il Benfica e con la nazionale portoghese, sempre all'interno di sistemi di gioco capaci di esaltarne le doti da finalizzatore.

Proprio per questo Amorim lo considera il profilo ideale per guidare il nuovo attacco rossonero. Il tecnico portoghese è convinto che, con alle spalle due giocatori creativi come Nkunku e Pulisic, Ramos possa esprimere tutto il proprio potenziale e diventare il terminale offensivo di un Milan costruito per essere più offensivo e verticale rispetto al recente passato.