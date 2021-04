Juventus, l'Everton fa sul serio per Demiral: pronta un'offerta da 25-30 milioni

Merih Demiral si avvicina a grandi passi a dire addio alla Juventus nel corso della prossima estate. I bianconeri hanno bisogno di portare avanti il piano delle plusvalenze necessarie per evitare di aumentare i buchi di bilancio. In Inghilterra l'Everton si sta muovendo con decisione, con tanto di prima offerta che dovrebbe essere recapitata ai bianconeri nei prossimi giorni. 25-30 milioni di euro per provare a convincere la Juve a lasciar partire il turco. Un modo per anticipare le concorrenti, visto che sulle sue tracce ci sono anche Manchester United e Atletico Madrid. Il giocatore vorrebbe aspettare l'Europeo prima di prendere una decisione definitiva, ma la Juve ha fretta. A riportarlo è Il Corriere di Torino.