Juventus, la cessione di Rovella al Monza è stata bloccata da Massimiliano Allegri

vedi letture

Massimiliano Allegri avrebbe messo in stand-by la trattativa tra la Juventus e il Monza per Nicolò Rovella. Il tecnico livornese vede nell'ex Genoa la prima alternativa a Manuel Locatelli, come riportato da Sky Sport. Nel caso in cui dovesse arrivare Paredes, la trattativa con i brianzoli potrebbe riaprirsi nelle ultime ore di mercato.