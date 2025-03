Juventus, Locatelli: "Bisogna proteggerci e non pensare tanto. Koopmeiners non molla"

Manuel Locatelli, centrocampista della Juventus, è intervenuto ai microfoni di SportMediaset dopo il 2-0 all'Hellas Verona: "Era fondamentale vincere e dare una risposta dopo quello che è successo in Coppa Italia. Chiaramente siamo i primi a renderci conto che abbiamo fatto una cosa inaccettabile e lo sappiamo, ma dobbiamo unirci come gruppo e lo abbiamo fatto ancora di più perché in questi momenti si vedono gli uomini. Oggi dovevamo rispondere sul campo e bisogna fare così anche nelle prossime partite".

Questa è una risposta anche a chi diceva che lo spogliatoio era spaccato?

"Noi bisogna proteggerci da tutto questo, quello che succede fuori ci arriva, ma tutto il gruppo, dalla società all'allenatore e i giocatori, deve essere protetto, bisogna fare gruppo anche in questo, filtrare le notizie e aiutarci a proteggerci".

Juventus-Atalanta è fondamentale per il 4° posto o per qualcosa di diverso?

"Tante cose vanno analizzate alla fine della stagione. Sicuramente siamo usciti da due competizioni ed è una cosa che ci fa male, ma ora dobbiamo concentrarci sul campionato. Con l'Atalanta sarà una grande partita, bella da giocare e dobbiamo cercare di vincere".

Questa Juventus può pensare allo Scudetto?

"In questo momento non dobbiamo pensare tanto, ma andare al campo e dare il 100% per onorare questa maglia, che non si onora pensando, ma lavorando tutti i giorni al 100%".

Come sta Koopmeiners? Oggi ha fatto un gol importante.

"Sì, se lo merita perché è un ragazzo che non molla. Quando arrivi in questo club è così, ci sono aspettative. Bisogna lavorare, proteggerci all'interno e aiutarci tutti. Chi è qui da più tempo deve dare una mano ai nuovi ed è quello che cerchiamo di fare".

C'è stata anche una contestazione da parte dei tifosi.

"Quando giochi per questi club il tifoso ha il diritto di dire ciò che pensa. Non dobbiamo focalizzarci su quello, bisogna lavorare al 100% su quello, i tifosi poi verranno con noi ed è importante. Se vedono l'atteggiamento giusto ci vengono dietro".