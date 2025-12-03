Si chiude la Coppa Italia dell'Udinese: contro la Juventus una sconfitta senza storia

Si chiude l’avventura dell’Udinese in Coppa Italia, con gli ottavi di finale che terminano 2-0 in favore della Juventus. Una partita dove i friulani non sono riusciti ad essere combattivi come mostrato di solito in questa stagione, non mettendo mai in difficoltà una Vecchia Signora molto ordinata e che facendo senza troppe difficoltà ha trovato la via della rete con l’autogol di Palma e con Locatelli su rigore, avanzando così ai quarti di finale.

Per l’occasione mister Kosta Runjaic decide di far riposare qualche elemento tra i titolari, mantenendo però un’ossatura simile a quella messa in campo in campionato. Spazio a ragazzi come Sava, Palma, Zarraga, Lovric e Buksa che tendono di solito ad accomodarsi in panchina. Presenti comunque elementi come Atta, Solet e Zaniolo per cercare comunque di impensierire la Juventus mantenendo una certa spina dorsale di qualità.

Fin da subito però il piano non dà molti segnali positivi. L’Udinese si schiaccia fin da subito, non riuscendo praticamente mai ad uscire dal guscio se non con estrema fatica. Ogni tanto è Zaniolo l’elemento che riesce a portare avanti qualche sortita, trovando però scarsa collaborazione da parte dei compagni e finendo quindi con il predicare un po’ nel deserto, con Buksa spesso isolato e un centrocampo affidato troppo alle sole iniziative di Atta. Ne nasce una sfida dove i bianconeri non tirano mai in porta, per una partita che diventa più occasione per dare minuti ai giovani.

Protagonista purtroppo in negativo Palma, che tiene bene Yildiz ma finisce con l’essere protagonista in negativo nei due highlights principali del match. Minuti anche per Miller e Gueye, così come si rivede Kristensen dopo il lungo infortunio. Da segnalare infine un possibile acciacco per Atta, uscito un po’ dolorante nella ripresa della gara.