Juventus, Locatelli: "Siamo meglio di così e bisogna dimostrarlo, le parole non contano"
TUTTO mercato WEB
Manuel Locatelli, capitano della Juventus, analizza ai microfoni di DAZN la sconfitta per 2-1 contro il Napoli: "Il mister ci aveva chiesto di palleggiare per avere superiorità ma loro ci hanno pressato bene, abbiamo sbagliato cose che non si possono sbagliare. Bisogna sicuramente fare meglio di così".
Che aria si respira?
"Sappiamo in che posizione siamo e che bisogna far meglio, perché siamo meglio di così. Dobbiamo fare punti, alla fine le parole contano poco".
Come la vivi da capitano?
"Sono responsabilità che il capitano deve avere, devo cercare di dare l'esempio e spiegare a parole perché abbiamo perso anche se poi quello che conta è il campo".
Altre notizie Serie A
Editoriale di Luca Calamai Chivu umilia Fabregas. La scelta estiva vincente di Marotta. Commisso ingaggi un vero manager e a gennaio via mezza squadra. La sfida di Spalletti battere il suo Napoli per conquistare il mondo Juve
Le più lette
2 Chivu umilia Fabregas. La scelta estiva vincente di Marotta. Commisso ingaggi un vero manager e a gennaio via mezza squadra. La sfida di Spalletti battere il suo Napoli per conquistare il mondo Juve
Ora in radio
09:45A Tutta C
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
Primo piano
Serie A
Serie B
Serie C
Pronostici
Calcio femminile