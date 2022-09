Juventus, mai così male in attacco dal 2008/09: Allegri punta a riprendersi con la doppia punta

Solo nel 2008/09, con Claudio Ranieri allenatore, la Juventus ha cominciato peggio di quest'anno un campionato per quanto riguarda i gol fatti. Sono soltanto 9 le reti messe a segno fin qui dalla formazione di Massimiliano Allegri, troppo pochi. Alla Continassa è scattato da tempo questo campanello d'allarme, tant'è che l'allenatore livornese è alla ricerca di una soluzione per riprendersi dal punto di vista offensivo. La prima opzione per ritrovare l'attacco è insistere sulla doppia punta: Milik con Vlahovic. Così sarà anche col Bologna. A scriverlo è La Stampa.