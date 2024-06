Juventus, manovre a centrocampo. Koopmeiners il sogno, piace anche Douglas Luiz

vedi letture

Di sicuro Teun Koopmeiners resta il sogno, ma al momento è davvero difficile trattare con l'Atalanta. Motivo per il quale la Juventus ha deciso di guardare all'estero, in particolar modo in Premier League: considerati i paletti legati al fair play finanziario dell'Aston Villa, i bianconeri potrebbero accelerare per Douglas Luiz. Il brasiliano rappresenta una buona opportunità considerato che i Villans dovranno cedere giocatori entro la fine del mercato andando a chiudere la sessione con un positivo di 70 milioni di euro. Vista la necessità di vendere la dirigenza bianconera, come riportato da Sky Sports Uk, potrebbe affondare il colpo: resta soltanto da capire se Douglas Luiz deciderà di abbassare le pretese riguardo al proprio stipendio.

Tutto dipenderà anche dal rinnovo o meno di Adrien Rabiot, nelle ultime ore sembra esserci stato uno strappo netto. Il francese chiede otto milioni per restare a Torino, Giuntoli non vuole andare oltre ai 7 milioni di euro considerata la volontà di abbassare ulteriormente il monte ingaggi. Difficile anche la pista che porta a Teun Koopmeiners, al momento l'Atalanta non ha nessuna necessità di cedere giocatori: tutto dipenderà anche dall'Europeo anche perché la Dea non ha nessuna intenzione di inserire contropartite all'interno della trattativa. Servono 70 milioni per convincere i bergamaschi a cedere l'olandese.