Juventus, McKennie può tornare a casa: sirene dagli Stati Uniti per il centrocampista

Nonostante il 'no' all'Aston Villa, che comunque non ha impedito di portare a termina la trattativa legata a Douglas Luiz, il futuro di Weston McKennie sembra essere lontano dalla Juventus. Secondo quanto riportato dal portale statunitense Pro Soccer Wire, il Cincinnati FC avrebbe presentato un'offerta da 15 milioni di euro ai bianconeri per il cartellino del giocatore.

La Juve, dal canto suo, sarebbe propensa a trattare su queste basi visto che si tratta di una valutazione poco distante da quella concordata con l'Aston Villa. Anche in questo caso sarà però decisiva la volontà del giocatore: da capire la sua volontà o meno di lasciare il calcio europeo. Per l'ex Leeds si tratterebbe di un ritorno nel suo paese natale, dove ha giocato solo a livello giovanile con il Dallas FC per poi iniziare la sua carriera in Germania.