TMW Juventus, nel pomeriggio contatto con Mancini. Spalletti sempre in pole, poi Palladino

C'è stato un contatto, questo pomeriggio, fra la Juventus e Roberto Mancini. Non è dato sapere i contenuti della telefonata, ma è chiaro che sia stata richiesta la disponibilità da parte dell'ex allenatore di Inter e Nazionale, seppur in subordine di Luciano Spalletti e con l'eventualità che venga scelto Raffaele Palladino. Già nelle scorse settimane c'era stato un sondaggio fra le parti, ma la richiesta era quella di un progetto a lungo termine, situazione che non era considerata come la migliore da parte dei bianconeri.

Un po' quello che sta succedendo con Spalletti. Che forse può trattare sulla durata - anche se è difficile pensare a un sì per sei mesi con opzione in caso di Champions - ma non su altre situazioni, tipo rassicurazioni dal punto di vista tecnico. Sono soluzioni che potrebbero diventare estremamente costose, sia quella di Spalletti che quella di Mancini.

Anche per questo non è da escludere Raffaele Palladino. Perché farebbe le nozze con i fichi secchi - e dal punto di vista prettamente di bilancio potrebbe essere l'opportunità corretta - e accetterebbe fino al 30 giugno 2026, poi si vedrà. Insomma, va fatta una scelta di campo e per un progetto a breve e uno a medio-lungo termine, ben sapendo che potrebbe costare qualche milione in più.