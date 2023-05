Juventus, niente alibi per Allegri sul mancato rigore: "Accettiamo ogni decisione dell'arbitro"

Dopo la gara pareggiata contro il Siviglia, ha parlato il tecnico della Juventus, Massimiliano Allegri, a Rai 1. "Abbiamo sbagliato delle scelte davanti, loro sanno stare in campo con la testa giusta, siamo stati bravi a non fare danni e finire sotto 2-0. Ora a Siviglia c'è la possibilità di far risultato".

Siete delusi per il mancato rigore concesso per il fallo su Rabiot?

"Non ci sentiamo mai penalizzati dalle scelte di quelli che ci sono intorno. Dobbiamo pensare a noi stessi, lavoriamo, dobbiamo riprendere in campionato e vogliamo vincere contro la Cremonese. Se l'arbitro non è andato al VAR è perché non l'ha chiamato: accettiamo quel che gli arbitri decidono e fischiano e dobbiamo accettarlo senza distrarci, senza essere nervosi. Lì siamo stati bravi a restare sereni. Tutti i ragazzi hanno fatto bene con questa voglia di vincere. Il Siviglia ha difeso bene, i quattro davanti hanno corso tantissimo, eravamo partiti bene, poi siamo andati in difficoltà".