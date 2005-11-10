Juventus, occhi su Konstantelias: sfida a Dortmund e Chelsea per il greco

La Juventus segue da vicino Giannis Konstantelias del PAOK: sul trequartista greco anche Borussia Dortmund e Chelsea, ma i bianconeri insidiano i tedeschi

I top club d'Europa hanno messo gli occhi su Giannis Konstantelias. Il talento greco è reduce da ottime stagioni con il PAOK e alcune delle squadre più prestigiose lo stanno monitorando, tra cui la Juventus secondo quanto riportato da SkySport.

Il Borussia Dortmund resta favorito

Il Borussia Dortmund è la squadra più decisa a investire su Konstantelias. I gialloneri non sono nuovi ad acquisti in prospettiva e contano già diversi giovani italiani in rosa, come Samuele Inácio, Filippo Mane e Luca Reggiani. Ora, però, a insidiare il club tedesco ci pensa proprio la Juventus, che ha seguito da vicino il giocatore assistendo ad alcune sue partite, così come il Chelsea.

Bianconeri già coperti in quel ruolo

Al momento, la Juventus ha comunque rinforzato la trequarti con l'acquisto di Kerim Alajbegovic, riempiendo gli slot disponibili in quella posizione. Konstantelias resta però uno dei calciatori monitorati con attenzione dal club bianconero in ottica futura.

I numeri della stagione

Konstantelias ha chiuso l'ultima annata con il PAOK con 7 reti e 3 assist in 18 gare, mettendosi particolarmente in luce nel primo turno playoff di Europa League vinto contro la Dynamo Kyiv, dove ha segnato 3 reti e servito un assist nel doppio confronto.