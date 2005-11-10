Roma, dal Brasile: offerta per Kevin del Fulham. I londinesi dicono no
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La Roma avrebbe offerto 50 milioni di euro al Fulham per Kevin, ma il club inglese ha respinto la proposta puntando sulla crescita dell'ala classe 2003
Continuano i "casting" in casa Roma per completare il reparto offensivo dopo l'arrivo di Santiago Castro. Se restano in piedi le idee Nusa ed Endrick, dal Brasile spunta una nuova indiscrezione. Stando a quanto riportato da GE Globo, i giallorossi avrebbero presentato un'offerta da 50 milioni di euro al Fulham per Kevin, ala sinistra del club londinese.
Il classe 2003 ha realizzato 8 gol e 6 assist nella scorsa stagione. Una proposta che sarebbe stata rispedita al mittente dal Fulham.
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