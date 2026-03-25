Juventus, ore calde per il rinnovo di Spalletti: possibile summit col club già domani

Sono ore importanti in casa Juventus. Con un focus particolare sui tanti pesanti rinnovi di contratto in ponte. A cominciare da quello del tecnico Luciano Spalletti su cui al netto di alcuni alti e bassi nei risultati delle ultime settimane nessuno alla Continassa ha mai avuto dubbi.

Secondo TuttoJuve, quella di domani potrebbe già essere una giornata importante in questo senso: nelle prossime ore infatti potrebbe andare in scena l'incontro decisivo fra l'allenatore e la dirigenza, per capire margini e condizioni nel dettaglio. Sul piatto, si legge, la Juventus potrebbe mettere un nuovo contratto annuale da 6 milioni di euro netti più bonus, con prolungamento automatico in caso di raggiungimento di determinate condizioni il prossimo anno.