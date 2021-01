Juventus, Paratici segue Damsgaard: una sfida per mettersi in mostra

Il mercato di gennaio deve ancora terminare ma la Juve guarda già al futuro e stasera avrà un occhio di rugando per Mikkel Damsgaard, centrocampista classe 2001 della Sampdoria. Come riferito da Tuttosport, il danese è uno dei talenti più marcati, e ambiti, della Sampdoria. Contro l’Inter è stato protagonista di una grande prestazione che ha contribuito alla vittoria sui nerazzurri. Ora il talentino di Ranieri sogna di ripetersi anche contro i bianconeri. Un'occasione importante anche per mettersi in mostra: Paratici infatti segue con attenzione Damsgaard, così come fanno alcuni club della Premier League, Tottenham, West Ham su tutti. Il futuro è tutto da scrivere, anche se il giovane Damsgaard resta concentrato sul presente.