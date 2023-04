Juventus, per il dopo Szczesny spunta una ipotesi slovena. Piace Matevs Vidovsek

vedi letture

La Gazzetta dello Sport svela un nuovo nome per la porta della Juventus, in caso di separazione con Wojciech Szczesny a fine stagione: secondo la rosea, c'è un interesse verso un portiere sloveno, conteso all'Udinese di Sottil. Il profilo è quello di Matevs Vidovsek, classe 1999 in forza all'Olimpia Ljiubljana. Il portiere, tra l'altro, ha già dei trascorsi in Italia, dove ha vestito le maglie di Atalanta, Reggina e Pescara.