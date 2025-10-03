Bayer, Grimaldo rivela: "Potevo andare al Real con Xabi ma hanno preferito Carreras"

Alejandro Grimaldo ha svelato alcuni retroscena di mercato legati alla scorsa estate, confermando che il suo nome era stato accostato a diversi club di primo piano: "C’era sempre la possibilità di andare con Xabi Alonso, ma alla fine non si è concretizzata e il Real ha preso Carreras. Anche il Barcellona era un’opzione che però non si è concretizzata. Bisogna affrontare la sfida di stare qui con grande motivazione. Ci sono sempre possibilità, si parla di tante cose. Ma se non si realizzano, significa che non dovevano realizzarsi”, ha dichiarato il terzino del Bayer Leverkusen.

L’ex Benfica ha aggiunto che anche con l’Atlético Madrid si erano avviate delle conversazioni, senza però esiti concreti: "Lo stesso con l’Atlético: ci sono state conversazioni, ma non è successo praticamente nulla. Nel mercato dei trasferimenti, quando c’è bisogno di terzini sinistri, si parla con gli agenti e può nascere una possibilità. Ma alla fine non è successo".

Grimaldo, oggi punto fermo delle Aspirine, sembra comunque sereno riguardo al proprio futuro e concentrato sulla nuova stagione con il club tedesco. Dopo essere stato protagonista assoluto negli ultimi anni sotto la guida di Xabi Alonso, il laterale spagnolo conferma di avere ancora mercato, ma preferisce mantenere i piedi per terra: il presente è in Bundesliga, dove ha trovato stabilità e rendimento costante.