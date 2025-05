Juventus, per la Lazio c'è il rientro di Vlahovic. Più difficile rivedere Koopmeiners

In vista della cruciale trasferta di sabato contro la Lazio di Baroni, Tudor spera di recuperare Dusan Vlahovic e Teun Koopmeiners. Per l'attaccante serbo non dovrebbero esserci particolari problemi, mentre il rientro del centrocampista olandese rimane incerto a causa dell'infiammazione al tendine d'Achille che lo ha tenuto lontano dal campo nelle ultime due settimane e non è ancora del tutto risolta, sottolinea Tuttosport. Il tecnico avrà un quadro più chiaro nei prossimi due giorni, ma al momento le possibilità di vederlo in campo a Roma si attestano intorno al 50%.

Diversa la situazione di Vlahovic, che si era allenato con il gruppo prima della trasferta di Bologna, salvo poi dare forfait nella rifinitura. La sensazione è che abbia superato definitivamente il sovraccarico muscolare e, salvo imprevisti, potrebbe contendere una maglia da titolare a Kolo Muani contro la Lazio.

Prosegue il percorso riabilitativo di Federico Gatti, assente dall'esordio di Tudor contro il Genoa per la frattura al perone. Il difensore centrale ha ripreso a correre da poco più di una settimana e punta alla partita con l'Udinese, ma il tecnico croato, con il Mondiale per club all'orizzonte, non intende correre rischi di ricadute. Situazione simile per Lloyd Kelly, fermatosi a margine della partita con il Monza per una lesione di basso grado al bicipite femorale. Per stabilire una data precisa per il suo rientro, sarà necessario attendere i risultati degli esami a cui si sottoporrà nei prossimi giorni.