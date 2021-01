Juventus, Piatek può diventare l'ipotesi last minute: tanti nomi al vaglio del ds Paratici

La Juventus è a caccia di un nuovo attaccante. La società è in cerca in queste ore per regalare ad Andrea Pirlo un profilo pronto che possa rinforzare il pacchetto offensivo. Da Scamacca a William José della Real Sociedad, ultimo nell'elenco per ordine di tempo, sono tanti i nomi che si susseguono. Secondo quanto riporta l'edizione odierna di Tuttosport, potrebbe riprendere quota anche la voce di un possibile interessamento a Krzysztof Piatek, diventando così un affare last minute.