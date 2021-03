Juventus-Porto, dentro o fuori: così i bianconeri in casa e i lusitani in trasferta nel 2021

Juventus e Porto tornano in campo dopo il 2-1 per i lusitani dell’andata. È una gara da dentro o fuori, che per entrambe segnerà un passo cruciale in questa stagione. Si giocherà a Torino e, per quanto il fattore campo al momento abbia un peso relativo, è interessante analizzare il rendimento delle due squadre nelle ultime uscite, rispettivamente in casa e in trasferta. Nello specifico, nel 2021 la formazione bianconera ha disputato dieci partite allo Stadium, con un ruolino di marcia quasi perfetto: sette vittorie su sette in campionato, due vittorie e un pareggio (ma utile a passare il turno) in Coppa Italia. 27 i gol segnati, solo 5 quelli subiti. Di contro, anche il Porto ha disputato dieci gare nel nuovo anno fuori dal Dragao. E pure la squadra di Conceicao può vantare un bottino niente male: quattro vittorie e due pareggi in campionato; due vittorie, un pareggio e una sconfitta nelle varie coppe affrontate. Fuori casa, i Dragoni hanno siglato 19 gol nel 2021, subendone 9.

Il 2021 della Juventus in casa

Juventus-Udinese 4-1

Juventus-Sassuolo 3-1

Juventus-Genoa 3-2 dts (Coppa Italia)

Juventus-Bologna 2-0

Juventus-SPAL 4-0 (Coppa Italia)

Juventus-Roma 2-0 Juventus-Inter 0-0 (Coppa Italia)

Juventus-Crotone 3-0

Juventus-Spezia 3-0

Juventus-Lazio 3-1

Il 2021 del Porto in trasferta

Famalicao-Porto 1-4

Nacional-Porto 2-4 dts (Taça de Portugal)

Sporting-Porto 2-1 (Allianz Cup)

Farense-Porto 0-1

Gil Vicente-Porto 0-2 (Taça de Portugal)

Belenenses-Porto 0-0

Braga-Porto 2-2 Braga-Porto 1-1 (Taça de Portugal)

Maritimo-Porto 1-2

Gil Vicente-Porto 0-2